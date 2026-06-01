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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,15%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.171,23 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,15%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato -0,15%, a quota 8.171,23 in apertura.
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