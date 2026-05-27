Milano 11:01
50.041 +0,28%
Nasdaq 26-mag
30.001 +1,76%
Dow Jones 26-mag
50.462 -0,23%
Londra 11:01
10.490 -0,01%
Francoforte 11:01
25.337 +0,60%

Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,22%

Il CAC40 avvia la seduta a 8.190,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,22%
Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,22%, dopo aver aperto a 8.190,88 punti.
Condividi
```