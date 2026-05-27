Milano 17:35
49.579 -0,64%
Nasdaq 17:50
29.844 -0,52%
Dow Jones 17:50
50.622 +0,32%
Londra 17:35
10.505 +0,13%
Francoforte 17:35
25.178 -0,03%

Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,13%)

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.505,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,13%)
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente +0,13%, archiviando la seduta a 10.505,01 punti.
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