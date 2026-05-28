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Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dello 0,75%
Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.425,96 punti
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Finanza
28 maggio 2026 - 17.43
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Si è mossa in territorio negativo Londra, in ribasso dello 0,75%, archiviando la giornata a 10.425,96 punti.
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