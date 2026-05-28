Milano 17:35
49.825 +0,50%
Nasdaq 18:24
30.222 +0,83%
Dow Jones 18:24
50.673 +0,06%
Londra 17:40
10.426 -0,75%
Francoforte 17:35
25.092 -0,34%

Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dello 0,75%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.425,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dello 0,75%
Si è mossa in territorio negativo Londra, in ribasso dello 0,75%, archiviando la giornata a 10.425,96 punti.
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