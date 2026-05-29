Milano 17:35
50.037 +0,42%
Nasdaq 19:15
30.332 +0,36%
Dow Jones 19:15
50.992 +0,64%
Londra 17:45
10.409 -0,16%
Francoforte 17:35
25.105 +0,05%

Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,09%)

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.416,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,09%)
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente -0,09%, archiviando la seduta a 10.416,07 punti.
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