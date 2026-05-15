Milano 17:35
49.116 -1,87%
Nasdaq 18:17
29.169 -1,39%
Dow Jones 18:17
49.562 -1,00%
Londra 17:35
10.195 -1,71%
Francoforte 17:35
23.951 -2,07%

Borsa: A picco Londra, in forte calo dell'1,71%

Il FTSE 100 chiude a 10.195,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Londra, in forte calo dell'1,71%
Giornata da dimenticare per Londra, che riporta un -1,71% e termina gli scambi a 10.195,37 punti.
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