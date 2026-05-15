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Borsa: A picco Londra, in forte calo dell'1,71%
Il FTSE 100 chiude a 10.195,37 punti
In breve
,
Finanza
15 maggio 2026 - 17.43
Giornata da dimenticare per Londra, che riporta un -1,71% e termina gli scambi a 10.195,37 punti.
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