Francoforte: balza in avanti Siemens

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia elettronica tedesca , che avanza bene del 3,08%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società tech mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 214,2 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 216,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 212,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```