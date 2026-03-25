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Francoforte: risultato positivo per Continental

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Continental
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che tratta in utile del 2,08% sui valori precedenti.

Il movimento di Continental, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico di medio periodo del produttore di pneumatici ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 61,01 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 61,71, mentre il primo supporto è stimato a 60,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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