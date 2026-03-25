Francoforte: risultato positivo per Continental

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , che tratta in utile del 2,08% sui valori precedenti.



Il movimento di Continental , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico di medio periodo del produttore di pneumatici ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 61,01 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 61,71, mentre il primo supporto è stimato a 60,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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