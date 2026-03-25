Francoforte: risultato positivo per HeidelbergCement
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia del cemento tedesca, in guadagno del 2,13% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di HeidelbergCement evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il big cementiero tedesco rispetto all'indice.
Il quadro di medio periodo di HeidelbergCement ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 183,3 Euro. Primo supporto individuato a 181,1. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 185,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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