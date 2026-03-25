Francoforte: scambi al rialzo per RWE

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia energetica tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,32%.



Lo scenario su base settimanale di RWE rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di medio periodo del produttore tedesco di energia confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 56,93 Euro con primo supporto visto a 55,67. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 54,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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