Grifols, verso la quotazione della divisione biofarmaceutica statunitense

(Teleborsa) - Il Cda di GRIFOLS ha approvato, su proposta del Comitato Strategico, l'offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti per la sua divisione biofarmaceutica statunitense. Lo si apprende da una nota del produttore farmaceutico spagnolo.



Qualora la transazione andasse a buon fine, Grifols quoterebbe una partecipazione di minoranza di Grifols Biopharma U.S. La società madre manterrebbe la quotazione in Spagna e conserverebbe il controllo dell'attività negli Stati Uniti.



L'IPO proposta, aggiunge Grifols, ha lo scopo di raccogliere capitali a supporto delle priorità strategiche dell'azienda, tra cui la riduzione del debito e gli investimenti per la crescita nei mercati chiave in cui sta portando avanti i suoi progetti di autosufficienza.



A seguito dell'IPO proposta, l'attività biofarmaceutica statunitense di Grifols avrà un proprio Consiglio di Amministrazione, un team dirigenziale dedicato e una struttura di governance aziendale. Questa struttura consentirà all'azienda di operare con una chiara focalizzazione strategica, una governance su misura e l'agilità necessaria per competere e crescere come società quotata negli Stati Uniti.



Il Gruppo, aggiunge Grifols, continuerà a espandere le proprie attività nel settore del plasma e della diagnostica in altri mercati strategici chiave, grazie al miglioramento dei margini di profitto derivante dai programmi di autosufficienza in Egitto e Canada e alla crescita dei ricavi derivanti dai nuovi prodotti.

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