Madrid: scambi negativi per Grifols
(Teleborsa) - Retrocede la società farmaceutica e chimica spagnola, con un ribasso del 2,00%.
L'andamento di Grifols nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Grifols è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,79 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,05. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,54.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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