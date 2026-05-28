Madrid: scambi negativi per Grifols

(Teleborsa) - Retrocede la società farmaceutica e chimica spagnola , con un ribasso del 2,00%.



L'andamento di Grifols nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di Grifols è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,79 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,05. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```