OpenAI, rumors: si prepara a presentare documenti per IPO entro pochi giorni o settimane

(Teleborsa) - OpenAI si sta preparando a presentare la domanda di quotazione a Wall Street nei prossimi giorni o settimane, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita fonti anonime a conoscenza della vicenda.



Banchieri di importanti società come Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno assistito il creatore di ChatGPT nella stesura di una bozza di prospetto informativo per la quotazione, che potrebbe essere depositata già venerdì, ha riferito il giornale statunitense. OpenAI ha dichiarato: "Valutiamo regolarmente una serie di opzioni strategiche. La nostra attenzione rimane focalizzata sull'esecuzione".



OpenAI ha eliminato un ostacolo ai suoi piani di quotazione all'inizio di questa settimana, quando una giuria ha respinto la causa intentata da Elon Musk contro la società e il co-fondatore Sam Altman.



(Foto: Levart_Photographer on Unsplash)

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