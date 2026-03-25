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Madrid: andamento rialzista per Bankinter

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento rialzista per Bankinter
Balza in avanti la banca spagnola, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,99%.
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