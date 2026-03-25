New York: senza freni Marvell Technology

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,44%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Marvell Technology rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Marvell Technology è in rafforzamento con area di resistenza vista a 99,89 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 95,36. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 104,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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