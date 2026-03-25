Parigi: risultato positivo per Credit Agricole

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca francese , che tratta in utile dell'1,83% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Credit Agricole rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Analizzando lo scenario dell' Istituto di credito francese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 16,31 Euro. Prima resistenza a 16,47. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 16,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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