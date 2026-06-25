Credit Agricole, Axiom AI: qualsiasi nuovo investimento in BPM sarà oneroso in termini di capitale

(Teleborsa) - "Da un punto di vista strategico, non siamo sorpresi dalla notizia che Credit Agricole sia salita al 29,9% di Banco BPM : se ne parlava già da tempo; sappiamo che vuole proteggere la sua posizione in Italia e che la situazione è talmente fluida e complessa che la banca non vuole correre alcun rischio. Lo commenta Jerome Legras, head of research di Axiom Alternative Investments, dopo che Adnkronos ha scritto che Credit Agricole avrebbe raggiunto una posizione del 29,9% dell'istituto italiano rispetto all'ultima quota ufficiale del 22,9%, sommando la partecipazione diretta e una posizione sintetica costruita attraverso derivati.



"Sappiamo anche che finora la BCE non ha autorizzato il superamento della soglia del 30%, quindi la partecipazione dovrebbe rimanere tale ancora per un po' di tempo", afferma Legras.



"Quello che è davvero interessante è osservare come la regolamentazione possa influenzare le operazioni di fusione e acquisizione: ieri Credit Agricole ha annunciato anche una partecipazione rilevante in una banca spagnola, Grupo Cooperativo Cajamar, ma questa operazione incide in misura minima sul suo CET1 ratio, mentre qualsiasi ulteriore investimento in Banco BPM risulta ora molto oneroso dal punto di vista del CET1 ratio - aggiunge head of research di Axiom Alternative Investments - Tutto a causa di sfumature della normativa".







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