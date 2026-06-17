Crédit Agricole Italia colloca covered bond premium da 1 miliardo di euro

(Teleborsa) - Crédit Agricole Italia ha perfezionato con successo la sua prima emissione dell'anno di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) in formato Premium; l'operazione si distingue come l'OBG con la scadenza più lunga collocata sul mercato da inizio anno.



Il processo di book building, con un'elevata partecipazione di investitori internazionali, ha raggiunto una domanda finale pari a oltre 1,6 volte l'offerta. L'emissione, di importo pari a 1 miliardo di euro e con durata di 11 anni (scadenza 24 giugno 2037) ha cedola annua lorda pari a 3,50%, offre un rendimento equivalente al tasso mid swap maggiorato di uno spread di +59 punti base, circa 16bps al di sotto del rendimento del BTP di durata analoga.



Curata da Crédit Agricole in qualità di Global Coordinator e con joint bookrunners Crédit Agricole, BBVA , Erste Group , Mediobanca , Raiffeisen Bank e Santander , l'emissione si inserisce all'interno del programma di Covered Bond di Crédit Agricole Italia da 16 miliardi di euro di euro avente come sottostante mutui ipotecari residenziali italiani.

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