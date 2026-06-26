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Banco BPM, MEF: nessun incontro tra Giorgetti e Crédit Agricole

Banche, Finanza
Banco BPM, MEF: nessun incontro tra Giorgetti e Crédit Agricole
(Teleborsa) - Nessun appuntamento tra i vertici di Credit Agricole e il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, contrariamente a quanto ipotizzano alcuni organi di stampa. Il MEF precisa che non è stato fissato né richiesto alcun incontro. Dunque la notizia è totalmente infondata. Se ci fosse stata una richiesta in tal senso, viene precisato, compatibilmente con gli impegni di agenda, sarebbe stato fissato un incontro come accade con tutti i vertici degli istituti bancari che richiedono un appuntamento con il ministro.

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