Milano 14:36
44.081 +1,64%
Nasdaq 14:36
24.263 +1,08%
Dow Jones 14:36
46.643 +1,13%
Londra 14:36
10.090 +1,25%
Francoforte 14:36
23.010 +1,65%

Piazza Affari: amplia l'ascesa Banco BPM

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: amplia l'ascesa Banco BPM
Effervescente la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,90%.
Condividi
```