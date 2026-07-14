Milano 12:27
52.541 -0,51%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:27
10.452 -0,44%
Francoforte 12:27
24.979 -0,54%

Quadro rialzista per Banco BPM

Finanza
Quadro rialzista per Banco BPM
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio
Apprezzabile rialzo per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, tra i componenti del FTSE MIB, in guadagno dello 0,03% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 15,65 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 15,2 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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