Quadro rialzista per Banco BPM
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio
Apprezzabile rialzo per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, tra i componenti del FTSE MIB, in guadagno dello 0,03% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 15,65 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 15,2 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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