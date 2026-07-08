Piazza Affari: andamento negativo per Banco BPM

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che presenta una flessione del 2,31% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Banco BPM mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,76%, rispetto a -0,1% del principale indice della Borsa di Milano ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Banco BPM rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,44 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15,09. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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