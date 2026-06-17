BFF, rumors: Banco BPM valuta l'acquisizione insieme ad Amco

(Teleborsa) - Banco BPM starebbe valutando un'operazione su BFF Bank insieme ad Amco. Lo scrive Milano Finanza, spiegando che l'ipotesi allo studio prevederebbe una suddivisione delle attività della banca a lungo sotto ispezione di Bankitalia e in fase di revisione strategica sotto il nuovo CEO Giuseppe Sica: Banco BPM rileverebbe la banca depositaria e i servizi di pagamento, mentre Amco (controllata dal MEF) acquisirebbe il business del factoring verso la pubblica amministrazione. Negli scorsi mesi BFF ha avviato contatti, grazie agli advisor Mediobanca e Morgan Stanley , per individuare un compratore.

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