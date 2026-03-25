Piazza Affari: scambi in positivo per Mediobanca
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'istituto di piazzetta Cuccia, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,42%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mediobanca evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca d'affari italiana rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 16,53 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 16,87. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 17,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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