Volkswagen pronta a produrre sistemi per missili: dialogo con azienda israeliana Rafael

(Teleborsa) - Volkswagen potrebbe convertire il suo impianto di Osnabruck da fabbrica di auto a fabbrica di sistemi per missili. Secondo il Financial Times, il colosso tedesco sta trattando con l’israeliana Rafael Advanced Defence Systems, società controllata dallo Stato israeliano e nota per aver realizzato lo scudo anti-missili Iron Dome.



Al momento, i dialoghi sarebbero ad un buon punto e avrebbero incassato il placet del governo tedesco. L’accordo porterebbe nello stabilimento di Osnabruck, nel land della Bassa Sassonia, la produzione di camion pesanti per il trasporto dei sistemi anti-missile, dei lanciatori e dei generatori elettrici. Rafael potrebbe realizzare un altro impianto in Germania per fabbricare i missili.



Una collaborazione che può rappresentare "l’esempio più eclatante finora di come l’industria automobilistica tedesca i cui profitti sono crollati per via della crescente concorrenza cinese e della lenta transizione verso i veicoli elettrici, stia cercando partnership» con il settore difesa, scrive ancora il Ft.



L’avvio della produzione potrebbe partire entro un anno o 18 mesi, riferisce una delle fonti a patto, ovviamente, che lavoratori accettino la transizione alla produzione di armi.







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