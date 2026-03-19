Francoforte: movimento negativo per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Sottotono le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , che passa di mano con un calo del 2,19%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Volkswagen AG Pref rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Volkswagen AG Pref mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 85,79 Euro con area di resistenza individuata a quota 87,33. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 85,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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