Milano 13:20
44.655 +0,45%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 13:20
10.314 +0,08%
Francoforte 13:20
23.593 +0,01%

Francoforte: rosso per Volkswagen AG Pref

Pressione su le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che tratta con una perdita del 2,01%.
