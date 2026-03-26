Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 25/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo
Seduta positiva per il Nasdaq Composite, che avanza bene e porta a casa un +0,77%.
La situazione di medio periodo del Nasdaq Composite resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 22.131,1. Supporto visto a quota 21.688,1. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 22.574,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)