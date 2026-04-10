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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 9/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 9/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile

Nuovo spunto rialzista per il Nasdaq Composite, che guadagna bene e porta a casa un +0,83%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23.136,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22.193,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24.080,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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