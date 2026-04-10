Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 9/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile
Nuovo spunto rialzista per il Nasdaq Composite, che guadagna bene e porta a casa un +0,83%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23.136,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22.193,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24.080,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)