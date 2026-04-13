Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 10/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 aprile
Controllato progresso per il Nasdaq Composite, che chiude in salita dello 0,35%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23.205,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22.298,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24.111,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)