Milano 11:15
47.309 -0,63%
Nasdaq 10-apr
25.116 0,00%
Dow Jones 10-apr
47.917 -0,56%
Londra 11:15
10.566 -0,32%
Francoforte 11:15
23.596 -0,87%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 10/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 10/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 aprile

Controllato progresso per il Nasdaq Composite, che chiude in salita dello 0,35%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23.205,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22.298,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24.111,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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