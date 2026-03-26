Arista Networks, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet , che perde terreno, mostrando una discesa del 7,41%.



La tendenza ad una settimana di Arista Networks è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di Arista Networks si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 130 USD. Supporto stimato a 122,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 137,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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