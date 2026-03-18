New York: risultato positivo per Arista Networks
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, che tratta in utile del 2,85% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500, ad evidenza del fatto che il movimento di Arista Networks subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Arista Networks, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 134,4 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 138,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 132.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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