New York: risultato positivo per Arista Networks

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet , che tratta in utile del 2,85% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' S&P-500 , ad evidenza del fatto che il movimento di Arista Networks subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Arista Networks , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 134,4 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 138,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 132.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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