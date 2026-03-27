New York: Palo Alto Networks si muove verso il basso

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di servizi di sicurezza informatica , che mostra un -5,98%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Palo Alto Networks , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Palo Alto Networks segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 143,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 149,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 140,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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