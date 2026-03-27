New York: Palo Alto Networks si muove verso il basso
(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di servizi di sicurezza informatica, che mostra un -5,98%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Palo Alto Networks, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Palo Alto Networks segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 143,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 149,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 140,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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