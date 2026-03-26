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Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,58%
Ibex 35 apre appena sotto la parità a 17.070,9 Euro
In breve
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Finanza
26 marzo 2026 - 09.18
Lieve ribasso per indice azionario della Borsa di Madrid, in flessione dello 0,58%, a quota 17.070,9 in apertura.
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