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Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,58%

Ibex 35 apre appena sotto la parità a 17.070,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,58%
Lieve ribasso per indice azionario della Borsa di Madrid, in flessione dello 0,58%, a quota 17.070,9 in apertura.
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