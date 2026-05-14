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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,64%
Ibex 35 esordisce a 17.767,1 Euro
In breve
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Finanza
14 maggio 2026 - 09.18
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,64%, dopo aver aperto a 17.767,1 Euro.
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