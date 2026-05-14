Milano 9:09
49.769 +0,58%
Nasdaq 13-mag
29.367 +1,04%
Dow Jones 13-mag
49.693 -0,14%
Londra 9:09
10.328 +0,03%
24.377 +0,99%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,64%

Ibex 35 esordisce a 17.767,1 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,64%
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,64%, dopo aver aperto a 17.767,1 Euro.
Condividi
```