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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,58%

Ibex 35 esordisce a 18.384,8 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,58%
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,58%, dopo aver aperto a 18.384,8 Euro.
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