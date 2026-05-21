Milano 17:35
49.169 -0,03%
Nasdaq 18:23
29.142 -0,53%
Dow Jones 18:23
49.884 -0,25%
Londra 17:35
10.443 +0,11%
Francoforte 17:35
24.607 -0,53%

Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,42%

Ibex 35 termina a 17.975,2 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,42%
Madrid porta a casa un calo dello 0,42%, con chiusura a 17.975,2 Euro.
Condividi
```