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Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dello 0,72% alle 04:48
L'Indice della Borsa di Shanghai tratta in utile a 3.909,16 punti
In breve
,
Finanza
26 marzo 2026 - 04.48
Spunto rialzista dello 0,72% per Shanghai, alle 04:48, che continua le contrattazioni a 3.909,16 punti.
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