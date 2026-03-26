Milano 25-mar
44.013 +1,48%
Nasdaq 25-mar
24.163 +0,67%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 25-mar
10.107 +1,42%
Francoforte 25-mar
22.957 +1,41%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 25.335,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 25.335,95 in apertura.
Condividi
```