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Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,08%)

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 26.367,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,08%)
Non si allontana dalla parità Hong Kong, che mostra un deludente -0,08%, archiviando la seduta a 26.367,88 punti.
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