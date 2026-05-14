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/ Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,08%)
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,08%)
L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 26.367,88 punti
In breve
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Finanza
14 maggio 2026 - 10.25
Non si allontana dalla parità Hong Kong, che mostra un deludente -0,08%, archiviando la seduta a 26.367,88 punti.
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