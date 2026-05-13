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/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,11%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,11%)
L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 26.376,99 punti
In breve
,
Finanza
13 maggio 2026 - 10.25
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un +0,11% e archivia gli scambi a 26.376,99 punti.
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