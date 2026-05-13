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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,11%)

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 26.376,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,11%)
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un +0,11% e archivia gli scambi a 26.376,99 punti.
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