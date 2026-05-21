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Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,02%)

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.646,73 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,02%)
Non si allontana dalla parità Hong Kong, che mostra un deludente -0,02%, archiviando la seduta a 25.646,73 punti.
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