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Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dell'1,21%

Ibex 35 chiude a 16.962,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dell'1,21%
Madrid mostra un frazionale ribasso dell'1,21% e archivia la seduta a 16.962,9 Euro.
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