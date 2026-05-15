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Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dell'1,05%

Ibex 35 chiude a 17.622,7 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dell'1,05%
Madrid mostra un frazionale ribasso dell'1,05% e archivia la seduta a 17.622,7 Euro.
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