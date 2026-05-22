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Borsa: Giornata cauta per Madrid (+0,06%)

Ibex 35 termina gli scambi a 17.985,3 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Madrid (+0,06%)
Non si allontana dalla parità Madrid, che mostra un deludente +0,06%, archiviando la seduta a 17.985,3 Euro.
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