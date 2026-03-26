Milano 25-mar
44.013 0,00%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
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Londra 25-mar
10.107 0,00%
Francoforte 25-mar
22.957 0,00%

Chiusura della Borsa di Mumbai

Calendar, Finanza
Chiusura della Borsa di Mumbai
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 26 marzo, il mercato di Mumbai è chiuso per la Festa di Ram Navami.

(Foto: Naveed Ahmed on Unsplash)
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