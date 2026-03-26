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Chiusura della Borsa di Mumbai
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Finanza
26 marzo 2026 - 07.30
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 26 marzo, il mercato di Mumbai è chiuso per la Festa di Ram Navami.
(Foto: Naveed Ahmed on Unsplash)
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