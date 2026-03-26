Conti pubblici, UPB trasmette a MEF rilievi su quadro tendenziale

(Teleborsa) - L'Ufficio parlamentare di bilancio ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze i propri rilievi relativi al quadro macroeconomico tendenziale provvisorio inviato dal MEF lo scorso 20 marzo, nell'ambito della procedura prevista nel protocollo d'intesa con lo stesso Dicastero, in vista della predisposizione del prossimo documento di finanza pubblica del Governo. Lo rende noto l'UPB in una nota precisando che "gli esiti della procedura di validazione del quadro macroeconomico tendenziale saranno comunicati al MEF nelle prossime settimane".



Le lettere di validazione saranno pubblicate sul sito web dell'UPB dopo la trasmissione da parte del Governo al Parlamento del documento a cui si riferiscono. Sulla base di quanto stabilito dalle attuali norme italiane ed europee, si ricorda nella nota, l'UPB "è chiamato a una valutazione indipendente delle previsioni macroeconomiche contenute nei documenti programmatici del Governo. La procedura è finalizzata a limitare il rischio che previsioni eccessivamente ottimistiche sull'andamento dell'economia possano pregiudicare la credibilità dei conti pubblici".



Il processo di validazione, ricorda ancora l'UPB, si attua secondo modalità concordate con il MEF e si articola in quattro fasi: trasmissione dal MEF all'UPB del quadro macroeconomico provvisorio; eventuale formulazione di rilievi da parte dell'UPB; eventuale invio da parte del MEF all'UPB della versione modificata del quadro macroeconomico; validazione finale dell'UPB, che può essere positiva o negativa

Condividi

```