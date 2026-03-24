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MEF, il 27 marzo in asta BTP e CCTeu per massimi 8,5 miliardi di euro

Finanza
MEF, il 27 marzo in asta BTP e CCTeu per massimi 8,5 miliardi di euro
(Teleborsa) - Il ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'emissione di massimo 8,5 miliardi di euro di BTP e CCTeu. I titoli vanno in asta venerdì 27 marzo 2026. La data di regolamento è mercoledì 1 aprile 2026.

In particolare, vanno in asta 2-2,5 miliardi di euro di BTP 5 Anni con scadenza 01/02/2031 e cedola annuale al 2,85%; 2-2,5 miliardi di euro di BTP 10 Anni con scadenza 01/02/2036 e cedola annuale al 3,45%; 2,5-3,5 miliardi di euro di CCTeu con scadenza 15/04/2035.
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