Spagna, prezzi produzione frenano a febbraio su crollo prezzi energia
(Teleborsa) - Si raffreddano i prezzi alla produzione in Spagna a febbraio 2026. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, la variazione tendenziale si attesta a -7%, dopo il -2,9% di gennaio. Su base mensile si registra un decremento del 3,1% dopo il +0,5% precedente.
La tendenza al ribasso è stata determinata soprattutto dal crollo dei prezzi dell'energia, che ha preceduto l'avvio del conflitto in Iran, con la componente die prezzi dell'energia che fa segnare un -10,1% su base mensile ed un -22,3% su base annuale.
L'indice depurato della componente energetica registra una variazione tendenziale pari a +0,8% dal +0,9% precedente.
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