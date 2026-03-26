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Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Insurance
Si muove al ribasso il comparto assicurativo dell'Area Euro, che perde lo 0,66%, scambiando a 497,83 punti.
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